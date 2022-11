Xavi e o duelo com o Manchester United na Liga Europa: «O pior que nos podia calhar»

O Barcelona vai defrontar o Manchester United no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e Xavi, treinador dos catalães, não tem dúvidas que a 'fava' saiu à sua equipa."Calhou-nos o adversário mais difícil, outra vez. O Manchester United é um grande rival, pior que nos podia calhar. Vamos ter de jogar muito bem, eles melhoraram muito desde a chagada do Ten Hag", explicou Xavi, na antevisão do jogo de amanhã com o Osasuna.O treinador recusa-se a falar em favoritos. "O favoritismo é para vocês, a imprensa, e para as casas de apostas. Nós vamos tentar competir no campo. À priori é o adversário mais difícil."