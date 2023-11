Xavi e o jogo com o FC Porto: «O trabalho do Sérgio Conceição fala por si»

Xavi só pensa na vitória no jogo de amanhã com o FC Porto. O treinador do Barcelona quer regressar às vitórias e garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas sabe que não será fácil levar a melhor sobre a equipa treinada por Sérgio Conceição."Para nós é um jogo importantíssimo, vital. Dependemos apenas de nós para sermos primeiros. Depois de dois anos é uma grande oportunidade, ainda para mais jogamos em casa, precisamos dos adeptos. Oxalá seja uma noite mágica", começou por dizer o treinador.O técnico reconhece, todavia, que este não é o melhor momento do Barça. "Ultimamente as coisas não saem como queremos, mas o jogo em Vallecas [com o Rayo Vallecano, 1-1] era para ganhar. Criámos jogo e na segunda parte fomos mais agressivos, mas faltou-nos continuidade. Mas estamos a seguir o plano e o balneário está unido."Sobre o FC Porto e Sérgio Ceonceição, Xavi não poupou nos elogios. "O trabalho do Conceição fala por si, com títulos, uma equipa muito bem trabalhada taticamente, sabem perfeitamente o que devem fazer. Pressionam alto, não dão uma bola por perdida, é um rival de alto nível. Sofremos no Porto, sobretudo na última meia hora. É um rival muito forte."