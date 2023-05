Xavi e os insultos racistas a Vinícius Jr: «Neste assunto não há clubes, temos de condenar os atos»

Xavi, treinador do Barcelona, reagiu esta segunda-feira aos insultos racistas dirigidos a Vinícius Jr que aconteceram no duelo entre o Valencia e o Real Madrid, onde os merengues saíram derrotados (1-0) "Infelizmente ainda existem atos de racismo e é uma pena que ainda aconteçam em 2023. Qualquer ação deste género deve ser condenada. Aqui não há clubes, são pessoas, e atos de racismo como o de Vinícius no Mestalla devem ser condenados. O Valencia está a tentar identificar essas pessoas para condená-los", atirou o técnico na conferência de imprensa em antevisão ao duelo frente ao Valladolid.O Barcelona sagrou-se campeão nacional no passado dia 16, mas ainda assim Xavi quer acabar a temporada com chave de ouro. "Vamos jogar para conquistarmos um bom resultado, queremos acabar da melhor forma", completou.