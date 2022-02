Xavi elogia os reforços de inverno: «Não sei o que teria acontecido se não tivessem chegado»

Xavi Hernández deixou elogios aos três reforços de inverno contratados pelo Barcelona: Aubameyang, Adama Traoré e Ferran Torres."Não sei o que teria acontecido se eles não tivessem chegado. Teria sido mais difícil, isso é certo. Aubameyang não me surpreender, porque tem tido golo durante toda a sua carreira. Surpreendeu-me no trabalho. Adama [Traoré] surpreendeu-me na tomada de decisões, a forma como amadureceu. Ferran [Torres] parece-me um jogador de outro nível. É um jogador espetacular e de classe mundial. Talvez seja o que mais me surpreendeu. Já esperava, mas posso confirmar. É uma maravilha de futebolista", assumiu o técnico do Barcelona na antevisão ao encontro com o Athletic Bilbao.Questionado sobre o facto de Carles Puyol ter apostado um jantar em como o Barcelona iria ganhar o campeonato espanhol com Xavi, o treinador dos catalães foi taxativo e deixou elogios ao antigo companheiro de equipa nos blaugrana."Vamos jantar na mesma. É um bom amigo e muito otimista. Tem muita confiança em mim. É muito positivo e gostava de o ter no balneário, porque é espetacular. Vamos ver, atualmente a situação está difícil e não dependemos de nós, mas vamos lutar enquanto a matemática o permitir", frisou.