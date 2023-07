Xavi em 'bate boca' com Arteta após derrota: «Parecia um jogo de Champions, não é normal»

Xavi Hernández deixou críticas à intensidade com que o Arsenal se apresentou no particular com o Barcelona, disputado nos Estados Unidos, e que os blaugrana perderam, por"Disse-lhe [a Mikel Arteta] que parecia um jogo de Champions, porque a intensidade que colocaram no encontro não é normal para um particular. Mas entendo que todos querem ganhar... Para nós era o primeiro jogo e vínhamos de um vírus", explicou Xavi, o treinador do Barcelona, recordando os problemas gastrointestinais que recentemente afetaram os culés e que impediram a realização de um particular com a Juventus, também nos Estados Unidos.E prosseguiu: "Da nossa parte não fiquei surpreendido, da parte deles sim. Não é normal tanta intensidade, nem tantas faltas técnicas. Todos queremos competir, mas isto era um particular. Eles estão com outro ritmo de intensidade. Vi coisas positivas e no geral estou satisfeito, tirando o resultado."Mikel Arteta foi confrontado com as palavras do compatriota e não deixou de responder: "O futebol é dos jogadotres, eles são muito competitivos. Estamos a jogar diante de 70 mil pessoas e quando assim é o jogador rebela-se. Não está nas nossas mãos. Quando a bola começou a rolar, eles marcaram um golo e fizeram uma falta... Aí viu-se uma mudança", explicou o treinador dos gunners, que também vestiu a camisola do Barcelona nos seus tempos de jogador.