Xavi elogia Félix e responde a Simeone: «Claro que é uma provocação, mas pelo que vimos aqui...»

Xavi fez, este sábado, a antevisão ao jogo entre Barcelona e Atlético Madrid (amanhã, 20 horas), onde falou sobre a situação de João Félix, frisando que o facto de defrontar os colchoneros, a antiga equipa, "deve servir de motivação" para o internacional português."Deve servir de motivação. Apoia o Benfica e o golo frente ao FC Porto [na Liga dos Campeões] motivou-o, ajudou-nos a conseguir o resultado. Amanhã tem de ser igual. Tem de ser uma motivação extra jogar contra a sua ex-equipa [n.d.r.: Félix ainda pertence aos quadros do At. Madrid]. Acredito que esteja muito motivado, feliz. Estou a falar do João que conheço. Está a ser consistente e estou encantado com o seu rendimento e pela maneira como se tem adaptado ao grupo", frisou o técnico, antes de comentar as declarações de Simeone - que disse que "não fala de quem não está na sua equipa" - sobre Félix: "Claro que é uma provocação, mas não me diz respeito. Pelo que vimos aqui, é dinâmico, trabalhador e um jogador que queremos. Não tenho razões de queixa".O técnico dos catalães comentou ainda o momento de forma de João Cancelo, considerando que a versatilidade do lateral é chave para o bom funcionamento da equipa: "Oferece alternativas. Jogadores como Sergi Roberto, [João] Cancelo, Balde, [Ronald] Araújo, Koundé... Dão-nos muitas alternativas e isso é algo muito positivo. Vimos um Cancelo extraordinário a jogar com a perna contrária [contra o FC Porto] porque tem um bom remate, velocidade. É um jogador muito bom", concluiu.Recorde-se que o Barcelona recebe o Atlético Madrid amanhã, domingo, pelas 20 horas.