Xavi 'encantado' com João Félix: «Vimos o talento que sempre teve»

Xavi voltou a tecer rasgados elogios a João Félix, agora na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com o Celta de Vigo, para o campeonato espanhol. O treinador do Barcelona gostou muito do que viu do português nos jogos com o Betis e com o Antuérpia.



"Vimos um João Félix excelente. O talento que sempre teve. É solidário com o grupo e marca diferenças. Está muito feliz e a ajudar-nos muito. Oxalá marque mais golos, faça mais assistências, e que não deixe de trabalhar da forma que o faz agora", explicou.



O técnico considera que o português "associa-se muito bem e entre linhas pode ser mais um médio", acrescentando que quem beneficia muito com tudo isto é Robert Lewandowski. "Não apenas ele, mas toda a equipa. O Oriol, o Gavi e o Gündogan também estão a fazer passes para golo. Há futebolistas a um nível alto e isso é bom."



Xavi foi questionado se pediria a Laposta para contratar João Félix a título definitivo. "É cedo, vamos ver. Isto pode dar muitas voltas, mas estamos encantados. Penso que ele está feliz e isso é o mais importante. Ele e o Cancelo. A ver se nos podem ajudar esta temporada."