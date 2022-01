Xavi encosta Dembélé à parede: «Ou renova ou sai»

Está complicado o braço-de-ferro entre o Barcelona e Ousmane Dembélé, no que toca à renovação do contrato do jogador francês. Depois de algumas trocas de acusações, de ultimatos e de discursos mais inflamados, Xavi Hernández, o treinador deixa agora um aviso ao jogador: ou renova ou sai."Ou renova ou procuraremos encontrar-lhe uma saída. O clube decidiu que se ele não renovar tem de encontrar uma solução. Temos de fazer o que for melhor para o Barcelona. Estamos numa situação em que temos de resolver isto, há cinco meses que o Mateu Alemany conversa com ele e com os seus representantes", disse o treinador esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça do Rei, frente ao Athletic Bilbao.O técnico não quis avançar se vai contar com o central francês na partida. "Amanhã vamos decidir. Não é uma situação agradável para ninguém, mas o mais importante são os interesses do clube."Quando lhe perguntaram por que motivo Dembélé não renova, o técnico sorriu: "Ele a mim diz que quer continuar, terão de perguntar isso a ele. É um caso muito complexo."