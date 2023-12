Xavi esclarece gritos no balneário do Barcelona no intervalo do jogo com o Almería

Xavi falou esta sexta-feira, após a derrota por 3-2 com o Club América, o que sucedeu ao intervalo do encontro com o Almería, numa altura em que se registava um empate a 1 golo."Procuro ser sincero e honesto, gosto de falar na cara, não me posso esconder. Gritos? É normal que haja tensão num balneário, achei conveniente levantar um pouco a voz, nada mais. A partir daí, creio que a equipa reagiu muito bem, muito bem, somos uma grande família. São profissionais e perceberam muito bem, na segunda parte seguiram o caminho em que temos de estar. Agora é tempo de fazer uma pausa, de descanso, para enfrentamos 2024 com muita vontade e ambição", afirmou o treinador após o jogo com o Club América.De acordo com a imprensa espanhola, Xavi regressou ao balneário pontapeando tudo o que lhe surgia pela frente. "Isto não pode ser! Quero que corram como porcos", gritou aos jogadores. Rasgou a própria camisola e disse a Lewandowski: "Vê se começas a correr de uma vez por todas!". O Barcelona acabaria por ganhar por 3-2.