Xavi falou das dimensões do relvado do Villarreal... mas equivocou-se

Depois do empate sem golos diante do Benfica, para Liga dos Campeões, o Barcelona centra atenções na liga espanhola e sábado desloca-se ao terreno do Villarreal, em duelo da 15.ª jornada.

Esta sexta-feira, na antevisão à partida, Xavi Hernández considerou que os catalães vão encontrar grandes dificuldades frente à equipa de Unai Emery, mas cometeu um 'pequeno' erro ao falar... do relvado. "Vai ser um jogo difícil. Sobretudo pelo facto de o Villarreal jogar em casa, no seu campo, que tem dimensões menores do que o normal. Vai ser um adversário muito difícil para nós", analisou o treinador do Barcelona.





Xavi falou num relvado mais pequeno, mas a verdade é que o 'tapete' do 'La Cerámica' cumpre as dimensões impostas pela UEFA, com 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Precisamente as mesmas medidas do relvado de Camp Nou...