Xavi falou diretamente para a câmara em pleno jogo: «Uma vergonha»

Aos 90'+1 do Barcelona-Villarreal ( 3-5 ), Xavi Hernández, irritado com o facto de o árbitro ter revertido um penálti a favor dos catalães depois de consultar as imagens, foi direto a uma das câmaras que estava a transmitir a partida e atirou: "Uma vergonha, uma vergonha". Na altura, o resultado estava 3-3 e os visitantes acabariam por marcar duas vezes nos descontos rumo a um triunfo surpreendente na Catalunha.Mais tarde, o treinador do Barça falou sobre a sua reação: "No final vão castigar-me. Analisem vocês, não quero gerar mais polémica. Sem estar a desculpar-me, mas essa jogada marca o encontro. O quarto árbitro disse-me que era penálti claro. O Munuera Montero [n.d.r.: árbitro principal] foi ao monitor e que disse que não era. Não quero falar mais, as imagens estão ali."