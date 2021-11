Xavi foi apresentado no Barcelona... mas destino podia ter sido a seleção do Brasil

Apresentado esta segunda-feira como novo treinador do Barcelona, Xavi Hernández revelou que o seu destino poderia ter sido bem diferente. É que o treinador espanhol, de 41 anos, recebeu uma proposta da CBF para assumir a seleção brasileira, mas recusou porque só pensava em treinar o Barcelona, clube que representou de 1991 a 2015."É certo que me fizeram uma proposta. Primeiro seria auxiliar de Tite e depois do Mundial assumiria a Seleção, mas a minha ideia era treinar o Barça", referiu o ex-jogador, campeão mundial com a seleção espanhola em 2010.Apesar de ser seu desejo treinar o Barcelona, Xavi já havia recusado duas propostas no passado. Na primeira vez, rejeitou a oferta por não se sentir preparado para o cargo e na segunda devido à situação eleitoral do clube. À terceira foi de vez e assinou contrato até 2024, tendo como missão reerguer o emblema culé.