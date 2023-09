Xavi Hernández: «A minha renovação vai ser anunciada em breve»

Xavi Hernandéz, treinador do Barcelona, confirmou esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao Bétis, a contar para a 5.ª jornada da La Liga, que vai renovar o contrato, que terminaria no final da presente temporada, com os catalães."Falei com o Deco, com o presidente e sei que o treinador do Barcelona tem de mostrar rendimento, conseguir títulos. Nunca serei um problema para o clube. A minha renovação vai ser anunciada em breve", disse-Não se sabe pormenores relativamente à duração do contrato, no entanto, o ex-médio deu a entender que seria o mesmo seria de curta duração: "Se não houver objetivos claros no final da época, não vale a pena fazer um contrato longo. Ficamos sem desempenho e com vários anos de contrato. Aqui o que interessa é o desempenho e os títulos. Quando virmos que a minha continuidade não é a correta, afastar-me-ei."Xavi Hernández está no comando do Barcelona desde 2021/22, tendo conquistado uma Supertaça e uma Liga espanhola.