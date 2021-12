Xavi Hernández e o escândalo sexual de Albert Benaiges: «Estou surpreendido e afetado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Osasuna e Barcelona não desviou as atenções de um dos temas mais sensíveis neste momento no desporto espanhol: o escândalo de abuso sexual a menores que Albert Benaiges, ex-coordenador do futebol de formação dos culé, está acusado de ter cometido.

Em declarações aos jornalistas presentes, Xavi Hernández preferiu deixar o tema para a justiça espanhola, apesar de confessar-se "surpreendido e afetado" pela notícia que ontem tomou conta dos principais meios de comunicação desportivos internacionais.

"É um tema delicado e complicado. Falámos com a equipa porque gostamos muito de Albert Benaiges. Fomos muito bem tratados por ele. Deixou-nos um legado muito bom. [A notícia] Apanhou-nos de surpresa. É a justiça que tem de ditar. Eu não tenha nenhuma informação de que tenha feito algo assim aqui. Foi meu treinador aqui e não tenho nenhuma suspeita. Estou surpreendido e afetado. Não posso dizer mais nada, apenas que a justiça faça o seu trabalho", assumiu.

Recorde-se que uma investigação do 'Diari ARA' revelou esta sexta-feira o relato detalhado de 60 supostas vítimas de abusos sexuais de Albert Benaiges, nas décadas de 80 e 90, altura em que o antigo responsável pelos escalões de formação do Barcelona era professor de educação física numa escola no bairro Les Corts, em Barcelona.