Xavi Hernández: «Estamos a trabalhar para devolver o Barcelona ao lugar onde merece estar»

Xavi Hernández quer devolver o Barcelona ao lugar onde o clube merece estar. O treinador dos culé falou este sábado aos jornalistas, na antevisão ao duelo deste domingo frente ao Osasuna, sobre o impacto negativo que a eliminação da Liga dos Campeões e a derrota com o Bayern Munique, na última jornada da fase de grupos da prova milionária, teve no grupo de trabalho.

"Temos de fazer um 'reset' geral. Primeiro teremos de animar a equipa. Não podemos passar a sensação de que está instaurada o espírito de derrota no grupo. Há que exigir mais alma, compromisso, dedicação e profissionalismo. Com muita exigência nos treinos. Tínhamos terminado um ciclo e agora começa um novo Barcelona", começou por dizer o técnico espanhol, em declarações na conferência de imprensa realizada hoje.

"Estou preocupado, mas ocupado com o trabalho. Há que recuperar a equipa animicamente depois da eliminatória [da Champions]. Amanhã teremos outra oportunidade. Isto não pára. Melhorámos, mas contra o Bayern Munqiue viu-se um Barcelona menor. Temos de aceitar que eles são melhores. Estamos a trabalhar para devolver o Barcelona ao lugar onde merece estar", acrescentou.

O Barcelona é atualmente oitavo classificado na Liga espanhola e para Xavi não existe a possibilidade de o clube voltar a perder pontos na prova. "Eu continuo otimista. Há que trabalhar muito, recuperar sensações e ganhar. Amanhã há outra final, não podemos perder mais pontos. Temos de animar porque ainda falta muito. Não estamos no melhor momento na história do clube, mas há que ter alegria e animar ", atirou.

Na análise ao Osasuna, Xavi Hernández não tem dúvidas de que o adversário poderá colocar algumas dificuldades. "Amanhã temos uma partida complicadíssima porque o Osasuna é uma equipa que defende muito bem. Têm jogado com uma linha de cinco defesas contra as equipas com mais argumentos. Temos de ser protagonistas no jogo, atacar, não sei se irão fazer uma pressão mais subida... será complicado porque defendem muito bem na sua área. Têm um futebol mais direto e são uma equipa com alma. Estamos preparados", terminou.