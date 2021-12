Xavi Hernández 'pede' renovação de Gavi: «Se faltar dinheiro podemos meter entre todos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gavi é uma das maiores promessas da cantera do Barcelona e, ciente da qualidade do jovem médio-centro que tem em mãos, Xavi Hernández 'pediu' esta quinta-feira para que os dirigentes blaugrana acelerassem o dossiê da renovação de contrato do já internacional pela Espanha.

"Há que atuar com rapidez para renovar o contrato. Se faltar dinheiro podemos meter entre todos. É importante o caso dele mas também de Ansu Fati, Pedri e Araújo. É um dos jogadores de futuro do clube. A direção está a trabalhar na sua renovação", atirou o técnico em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta terça-feira, referente à 4.ª jornada da Liga espanhola.