A chegada de Xavi ao comando técnico do Barcelona promete mudar muita coisa em Camp Nou, a começar pelo regulamento no balneário. Segundo o jornal 'As' o treinador impôs 10 regras que considera fundamentais para dar início à revolução nos blaugrana.1 - Os jogadores têm de estar no centro de treinos uma hora e meia antes da sessão. Até agora chegavam pouco antes da hora marcada, mas Xavi quer tê-los disponíveis para esclarecimentos táticos ou conversas individuais.2 - O staff tem de chegar duas horas antes do treino. Xavi será o primeiro a dar o exemplo. A ideia é que quando os jogadores começarem a chegar tudo esteja a postos para o início da sessão.3 - Os jogadores comem no centro de treinos. Já não há a opção de almoçar fora. A ideia é controlar a alimentação com os parâmetros definidos pelos nutricionistas do clube, de modo a evitar mais lesões e melhorar a condição física.4 - Renascem as multas. Desde a saída de Luis Enrique que deixaram de existir multas por faltas leves, graves ou muito graves. O argumento era que os jogadores são profissionais e sabem o que têm ou não de fazer. Com Xavi volta a haver um rígido código de conduta.5 - Sanções a crescer. As multas são crescentes, ou seja, quem for reincidente paga mais. Chegar atrasado ao treino dá uma multa de 100 euros, a segunda vez o valor sobe para 200 mas à terceira ascende aos 400. E assim sucessivamente.6 - A 48 horas de um jogo não se pode chegar tarde a casa. No máximo à meia-noite. Considera-se que o jogador é suficientemente responsável para saber que tem de chegar ao jogo nas condições possíveis, pelo que tem de ter um estilo vida saudável.7 - Meritocracia. Só jogam os que melhor treinam e os que mais compromisso mostrem no trabalho. Os restantes vão para o banco ou nem serão convocados.8 - Controlo das atividades extra desportivas. As atividades extra futebol que possam perturbar o rendimento do futebolista têm de ser analisadas pelo departamento técnico. Não se podem fazer viagens particulares de muitas horas de avião durante a época sem a autorização explícita do treinador.9 - Proibidas atividades de risco. Não haverá jogadores a fazer surf ou a andar de bicicleta elétrica. Este tipo de atividades são consideradas muito graves, passíveis de serem analisadas pelo departamento jurídico do clube por incumprimento do contrato.10 - Boa imagem. Os jogadores têm de ser os primeiros a dar o exemplo. Têm de mostrar simpatia para com os adeptos, promover o 'barcelonismo', bem como adotar atitudes responsáveis.