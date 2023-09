Xavi quer ter conversa privada com João Félix: catalães revelam temas em cima da mesa

Foi chegar, jogar... e partir novamente. Os primeiros dias de João Félix no Barcelona foram uma azáfama e, por isso, o jogador ainda procura adaptar-se à nova realidade. Assim, segundo o 'Sport', Xavi Hernández já definiu algumas prioridades tendo em vista integrar o internacional português mais rapidamente. Desde logo, o treinador vai deixar bem claro ao avançado que terá de lutar por um lugar e que não haverá privilégios. Numa conversa privada que deverá ocorrer quando terminarem os compromissos das seleções, Félix ficará a conhecer mais ao detalhe o que o antigo médio pretende dele na Catalunha.De acordo com esta fonte, Xavi vê inicialmente o português como um falso extremo, podendo atuar a partir das alas. Em cima da mesa estará também a hipótese de jogar no vértice mais ofensivo de um meio-campo a quatro ou mesmo atrás de Lewandowski. Tudo hipóteses que certamente irá discutir com o próprio futebolista, até para perceber as suas sensações relativamente ao posicionamento em campo.Félix, recorde-se, fez a estreia diante do Osasuna, entrando na segunda parte. Neste momento, está ao serviço da Seleção Nacional, que tem um duplo compromisso (Eslováquia e Luxemburgo) de apuramento para o Euro'2024.