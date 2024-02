Xavi lamenta empate: «Deveríamos ter vencido o jogo»

Xavi lamentou o golo sofrido no empate () frente ao Nápoles, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. "Dominámos 75 minutos, mas no primeiro remate à baliza sofremos golo... é a Liga dos Campeões. Perdemos aquele momento de acalmar o jogo e ficar com a bola. A equipa mostrou uma boa cara, criámos muitas chances. Merecíamos mais, mas temos que marcar mais e não sofrer. Olhando para o jogo, não é um bom resultado. Deveríamos ter vencido, mas competimos muito bem. A jogar assim vamos ganhar mais do que perder ", frisou o técnico do Barcelona.