Xavi pede aumento para os seus adjuntos e Barcelona sugere... que seja o treinador a pagar

A primeira temporada completa de Xavi no comando técnico do Barcelona culminou com a conquista do título da LaLiga , cenário que fez com que os catalães manifestassem, nos últimos tempos, o desejo de renovar o contrato do espanhol. Segundo o 'Mundo Deportivo', as negociações estão bem encaminhadas, mas um pedido específico do treinador terá levantado alguma discordância entre as partes.De acordo com a mesma fonte, Xavi pediu ao Barcelona para que a sua equipa técnica recebesse, à imagem do que vai acontecer com o próprio, um aumento salarial, algo que os responsáveis do emblema blaugrana não aceitaram. "No clube, consideram que deve ser Xavi a proporcionar, com a subida do seu ordenado, esse aumento aos seus adjuntos", pode ler-se na publicação do jornal.Xavi, refira-se, tem contrato com o Barcelona até junho de 2024.