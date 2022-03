Xavi pisca o olho a Haaland

O nome de Haaland voltou a estar presente numa conferência de imprensa do Barcelona. Uma semana depois do diário catalão ‘L’Esportiu’ ter noticiado um encontro entre Xavi e o jovem avançado do Borussia Dortmund em Munique, o técnico do Barça foi questionado sobre o tema e não negou o interesse no norueguês. "Confirmas [pergunta ao jornalista] que nos encontrámos? Não sabia disso. Todos os momentos são bons para assinar pelo Barça. Desde que me tornei treinador, não houve nenhum jogador que tenha recusado assinar pelo Barça", disse o espanhol na antevisão ao jogo frente ao Galatasaray, em Camp Nou.

A atravessar um bom momento (seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos), Xavi lembrou os objetivos até ao final da época. "O primeiro é estar na Champions e conseguiremos isso se vencermos a Liga Europa ou a trabalhar bem na La Liga", disse Xavi, recusando, no entanto, o favoritismo na prova europeia: "Nunca vencemos a competição. O Sevilha é mais favorito do que nós."