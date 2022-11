Xavi quer Endrick no Barcelona: «É o tipo de jogador que precisamos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Xavi revelou que tem estado a tentar convencer Endrick a assinar pelo Barcelona, jovem de 16 anos do Palmeiras."Temos falado com o pai e com o jogador. Queremos talentos como ele, é o tipo de jogador que precisamos. Espero que venha para cá, mas a decisão é dele", referiu o técnico dos catalães à ESPN.