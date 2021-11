Xavi quer "pessoas leais e fiéis" no Barcelona: «Pruna nunca devia ter abandonado o clube»

Xavi Hernández realizou esta sexta-feira a antevisão do duelo entre Villarreal e Barcelona, a contar para a 15.ª jornada do campeonato espanhol de futebol, naquele que será o primeiro jogo realizado pelos catalães depois do empate (0-0) com o Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões.Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, o treinador dos culé assumiu que espera "uma partida difícil", até porque o Villarreal é uma "mais ofensiva" do que o Espanyol e Benfica, os dois adversários mais recentes do Barcelona. "O Villarreal é uma equipa mais ofensiva. Tanto o Espanyol como o Benfica defendem em bloco baixo. Será uma partida difícil, ainda para mais no campo deles, que tem menores dimensões do que o normal. Têm um dos melhores treinadores de Espanha, será certamente um rival muito difícil", começou por dizer.Sobre as recentes alterações no staff médico do clube, Xavi Hernández não tem dúvidas de que o regresso do médico Ricard Pruna é mais do que merecido, assumindo que o mesmo nunca deveria ter abandonado o clube. "Honestamente, o que eu realmente quero é rodear-me de pessoas de confiança, leais e fiéis. Ricard Pruna nunca devia ter abandonado o clube, para mim é o melhor médico que alguma vez esteve no Barcelona. Quero agradecer aos que cá estiveram mas Pruna nunca deveria ter abandonado o clube, para mim é o número 1", concluiu.