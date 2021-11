Xavi quer regresso de Francisco Trincão ao Barcelona

Xavi Hernández, novo treinador do Barcelona, terá pedido à direção do clube blaugrana que tente negociar junto do Wolverhampton o regresso de Francisco Trincão já no mês de janeiro. Cedido ao emblema da Premier League até 30 de junho, o extremo luso de 21 anos soma um golo em nove jogos, sendo o 11º jogador mais utilizado esta temporada por Bruno Lage. Aceitará o treinador luso abdicar do compatriota?