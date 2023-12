Xavi rasga a própria camisola e arrasa Lewandowski: «Vê se começas a correr de uma vez por todas»

As críticas de Xavi à equipa ao intervalo do jogo com o Almería - que terminou com o Barcelona a vencer por 3-2 - ainda continuam a dar que falar com a imprensa espanhola a avançar novos dados. Depois da desconfiança em relação a João Félix, foram reveladas as duras palavras do treomador da equipa da Catalunha a Lewandowski.O Barça estava empatado (1-1) com o Almería ao intervalo e Xavi regressou ao balneário pontapeando tudo o que lhe surgia pela frente. "Isto não pode ser! Quero que corram como porcos", gritou aos jogadores. Rasgou a própria camisola e disse a Lewandowski: "Vê se começas a correr de uma vez por todas!"