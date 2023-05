Xavi recorda o dia em comunicou dura decisão a Piqué: «Custou-me dormir»

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, recordou numa entrevista à TV3 o dia em que teve de dizer a Gerard Piqué que ia passar a jogar menos. O central e o agora treinador dos blaugrana jogaram juntos em Camp Nou e Xavi explica que não foi fácil tomar a decisão."Quando tens de tomar decisões que vão contra aquilo que o jogador quer, começa a ser difícil. Ao Piqué tive de dizer que daria um passo para o lado, que jogaria menos. Custou-me dormir, porque passámos por muita coisa juntos", explicou o treinador.Xavi teve uma conversa parecida com Jordi Alba. "Tens a sensação que falas como amigo, mas tens de dar prioridade à equipa. Aconteceu-me o mesmo com o Luis Enrique, não entendes, tens a sensação que deves jogar, depois de tantos anos a titular. O Jordi chateou-se, há que perceber. Mas depois houve uma conversa de grupo e disse-nos que estava comprometido a 100 por cento. Foi também assim com o Piqué. Souberam sair no momento certo."