Xavi rendido à influência de João Félix: «O talento tinha de sair de alguma maneira...»

Xavi, treinador do Barcelona, comentou esta segunda-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Maiorca - amanhã pelas 20h30 -, a rápida adaptação e a resposta imediata dos mais recentes reforços dos catalães, elogiando ainda a influência que João Félix teve nos primeiros quatro jogos que disputou ao serviço da equipa."Claro, essa resposta é algo que desejas e esperas sempre. [Os reforços] Têm muita qualidade individual. Iñigo [Martínez] é um jogador consagrado, Gündogan também... Aquele que pode surpreender mais é João Félix, até pela sua juventude. Entendeu muito bem a ideia de jogo. Acredito que o nosso sistema o favorece e que encaixa perfeitamente nesta posição, onde pode atacar os espaços e partir para cima da linha defensiva. É muito importante. No final das contas, o talento tinha de sair de alguma maneira e o dele está a sair", começou por referir Xavi.O técnico abordou ainda a vitória do At. Madrid sobre o Real Madrid (3-1) , naquele que foi o primeiro jogo em que os merengues perderam pontos esta temporada na LaLiga. "Vi, foi um grande jogo, sobretudo do Atlético. Se Ancelotti se equivocou ou não, não sei. O que sei é que é um triunfo importante para o Atlético", rematou.Refira-se que o Barcelona ocupa, à 6.ª jornada, a liderança da LaLiga com 16 pontos, fruto de cinco vitórias e um empate. Nos quatro encontros em que participou até ao momento, Félix contribuiu com três golos e duas assistências.