Xavi rendido a Marc Guiu: «Está cheio de vontade, a dizer ‘aposta em mim e vais ver’»

Sem surpresa, Xavi apareceu rendido a Guiu, que se estreou sábado com a camisola do Barcelona, marcando 23 segundos depois de entrar,"O Marc tem golo e aquela faísca que pessoalmente aprecio. Está cheio de vontade, a dizer ‘aposta em mim e vais ver’...tal como o Gavi, o Baldé ou o Fermín. Tenho de lhes dar a confiança que me deram quando tinha 17 anos", disse o treinador do Barcelona em conferência de imprensa após o jogo.