Xavi reuniu-se com Haaland para tentar 'fechar' o avançado: «Não posso dar detalhes...»

Não é segredo que Haaland é um dos nomes que promete agitar o mercado de verão, e quem já se adiantou para garantir a sua contratação foi Xavi. O treinador do Barcelona, segundo a 'Marca', reuniu-se com o avançado norueguês e, questionado em conferência de imprensa sobre como correu o encontro, o técnico garantiu que o clube "está a trabalhar para o presente e o futuro" ficarem assegurados."Não posso dar detalhes. Não posso avançar com mais nada, mas quando puder, seremos os primeiros a dizê-lo. Neste caso não tenho nada a dizer nem a anunciar, só que estamos a trabalhar para o bem do clube: presente e futuro", começou por dizer.Xavi explicou o seu papel no encontro com o jogador, uma vez que as negociações não passam por si. "Somos uma equipa. Não sou o único a decidir, ninguém decide nada unilateralmente. É um grupo e eu sou uma pessoa de equipa, de fazer perguntas, de ouvir todas as opiniões para depois decidir. O meu papel é decisivo mas não estou sozinho: é apresentar o projeto ao jogador, a ideia de jogo, a cidade, e acima de tudo não o enganar. O mais importante é que nunca vi nenhum jogador a rejeitar o Barcelona. Depois há outras circunstâncias, mas todos têm vontade de vir", concluiu.Os catalães, recorde-se, garantiram a contratação de Aubameyang ao Arsenal em janeiro, avançado que já apontou cinco golos em seis jogos.