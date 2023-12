Xavi sobre João Félix e Cancelo: «Gostava de contar com eles mais do que esta temporada»

Estas declarações surgem depois de Laporta ter dito: "Interessa-nos que fiquem no Barcelona. Pensamos iniciar essas negociações num curto período de tempo porque, como sabem, Deco está a planificar a melhor maneira de negociar. Com o Atlético Madrid e o Manchester City temos uma bonita amizade".

No mesmo dia que Joan Laporta disse que as negociações para a continuidade de João Félix e João Cancelo "vão começar em breve", Xavi reforçou que gostava que os dois jogadores portugueses continuassem no clube."Estamos satisfeitos com os dois. Adaptaram-se bem e estão a ter um desempenho muito bom. É claro que gostaríamos de contar com eles além desta temporada", disse o treinador do Barcelona na conferência de imprensa de antevisão ao jogo Girona, domingo às 20 horas no estádio Lluís Companys.