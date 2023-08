Xavi sobre João Félix: «Vamos ver se podemos»

Questionado sobre o interesse do Barcelona em João Félix (e vice-versa, depois de o avançado do Atlético Madrid ter declarado que gostaria de representar os blaugrana), Xavi Hernández foi algo evasivo, remetendo para a estrutura que gere o futebol, mas admitindo que o Barça está atento a uma oportunidade de negócio."Na mesma linha do que disse no outro dia sobre Neymar, não posso falar de nomes. A direção sabe o que é melhor. Vamos ver se podemos e até onde", referiu o treinador catalão em conferência de imprensa. De resto, essa mesma estrutura tem agora Deco em posição de destaque, como diretor-desportivo, e Xavi garante que as saídas de Mateu Alemany e de Jordi Cruyff não o deixaram 'aziado'."É mentira que tenha má relação com Deco. É muito boa desde os tempos em que fomos colegas de equipa. É difícil ver o Barça sem Mateu e sem Jordi. Foram exemplares. Mas trabalho com Deco há alguns dias e acho que está tudo muito bem. Ele é muito capaz e domina o mercado. Gosto de Deco, como gostava do Mateu e do Jordi. São alterações que o clube decidiu levar a cabo", vincou.