Xavi sobre o caso Negreira «O presidente disse para estarmos tranquilos»

O Barcelona visita este domingo (20 horas) o Athletic Bilbao para a 25.ª jornada da La Liga. O clube catalão tem estado sob os holofotes por maus motivos após ter sido acusado de corrupção e fraude desportiva no âmbitodo caso Negreira. Questionado se a polémica mancha a imagem do clube, Xavi respondeu: ''É uma pergunta para o presidente, mas ele (Joan Laporta) disse para estarmos tranquilos. Não falamos disso, só de futebol''.''Estamos focados no jogo de amanhã, é muito importante mantermos a distância de nove pontos, para nós é uma final'', prosseguiu, confirmando de seguida que Robert Lewandowski está apto.''Lewandowski está muito bem. Tem treinado com a equipa desde quinta-feira. É um exemplo e quer jogar sempre'', referiu o treinador do Barcelona.O Barcelona é líder isolado da Liga espanhola, com mais 6 pontos e um jogo a menos que o Real Madrid. Na proxima jornada haverá 'El Clássico' no Camp Nou.