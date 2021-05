Betis condenado a indemnizar Lopera por causa da transferência de Nelson para o Benfica

Um tribunal de primeira instância de Sevilha condenou o Betis a pagar 1,7 milhões de euros ao antigo presidente do clube, Manuel Ruiz de Lopera, para que este possa saldar uma dívida ao Benfica pela contratação de Nelson, em 2008, revelou o 'Sevilla ABC'.





Lopera, que em 2011 foi condenado a pagar 2,2 milhões de euros ao Benfica por ser fiador do negócio, havia colocado o Betis em tribunal por considerar que o emblema andaluz falhou na obrigação de cancelar o empréstimo contraído por si aquando da contratação do antigo lateral-direito. De acordo com um entendimento de 2017 entre Lopera e Betis, o clube estaria obrigado a libertar o seu ex-líder deste pagamento, o que não veio a acontecer e desencadeou uma ação em tribunal, com uma primeira decisão agora tomada, embora passível de recurso.