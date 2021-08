Betis de Rui Silva cede empate na receção ao Cádiz

O Betis não foi além de um empate a um golo na receção ao Cádiz. Rui Silva foi titular e uma das principais figuras da partida, ficando ligado ao resultado final. Isto porque o português defendeu um pénalti... mas não contou. O guardião estava em posição irregular, o árbitro ordenou a repetição da cobrança e, à segunda, Negredo não perdoou.

A formação de Sevilha respondeu de imediato e Juanmi fez o empate aos 22’. A pressão continuou e intensificou-se na segunda parte, período em que entrou William Carvalho, mas o marcador não sofreu mais alterações.

Benzema renova com o Real

O Real Madrid anunciou que chegou a acordo com Benzema para a renovação de contrato, com o avançado a ficar ligado aos blancos até junho de 2023. O capitão chegou à capital espanhola em 2009, leva 590 jogos, 19 títulos e é o 5.º melhor marcador da história do Real com 281 golos.