Betis 'tira' fundadores da Superliga da classificação e deixa rival Sevilha na liderança

O jornal espanhol 'As' conta que o site do Betis teve esta manhã, durante várias horas, a classificação do campeonato espanhol sem os clubes que integram a Superliga, o que deixava o rival Sevilha na liderança, como campeão virtual.





A 'nova' classificação A 'nova' classificação

O segundo classificado era o Villarreal e o Betis surgia em terceiro. Aparentemente ter-se-á tratado de um problema informático, que fez as delícias de muitos seguidores nas redes sociais...Recorde-se que Atlético Madrid, Real Madrid e Barcelona são fundadores da nova competição, que tem gerado grande polémica ao nível europeu.