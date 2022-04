Betis trabalha para segurar William Carvalho perante 'ameaça' do Benfica

A viver a sua melhor época desde que chegou ao Betis, William Carvalho tornou-se peça fundamental na estrutura de Manuel Pellegrini e, ao que parece, o clube andaluz já está a trabalhar para tentar a renovação do contrato que liga as duas partes até final da próxima temporada. Segundo o 'Mundo Deportivo', já foram iniciados os primeiros contactos e uma das razões que levou o clube espanhola a iniciar já conversas passa pelo interesse de outros clubes, nomeadamente o Benfica.Além das águias, o 'Mundo Deportivo' adianta ainda que na Premier League há várias equipas interessadas, pelo que, tendo um ano pela frente no atual vínculo, o Betis sente que esta é a altura certa para renovar. Caso a negociação não seja bem sucedida - o elevado salário do médio será um problema -, então aí a opção passará pela venda no verão, de forma a não deixar o jogador escapar a custo zero no final de 2022/23.