Betis vence Granada e consolida lugar de acesso à Liga Europa

O Betis recebeu e venceu esta segunda-feira o Granada por 2-1, com um 'bis' do avançado Borja Iglesias, e segue no sexto lugar da Liga espanhola, que dá entrada direta na fase de grupos da Liga Europa.

O espanhol Borja Iglesias adiantou a formação de Sevilha no marcador deste encontro de encerramento da 35.ª jornada da La Liga aos 39 minutos, com o atacante venezuelano Darwin Machis a igualar já na segunda parte, aos 66, mas o 'homem do jogo' deu os três pontos ao Bétis aos 87.

A turma andaluz, que contou com o internacional português William Carvalho no onze titular, está na sexta posição da tabela, com 54 pontos, menos dois do que a Real Sociedad e mais dois do que o Villarreal.

Por seu turno, o Granada, com o defesa internacional luso Domingos Duarte a atuar de início (foi substituído aos 76 minutos), e com os compatriotas Rui Silva e Domingos Quina no banco, segue no 10.º posto com 45 pontos.

A La Liga aproxima-se da reta final e, quando faltam três jornadas para o final, a luta pelo título continua bem acesa, com o Atlético Madrid na liderança (77 pontos), mas com uma vantagem de apenas dois pontos sobre os grandes rivais Real Madrid e Barcelona, e com o Sevilha, quarto classificado, com 71 pontos.

Curiosamente, os quatro clubes do pelotão da frente empataram todos nesta ronda.