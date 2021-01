Betis vence na visita a Huesca e sobe ao 10.º lugar da Liga espanhola

O Betis, ainda sem o português William Carvalho, venceu (2-0) esta segunda-feira na deslocação a Huesca, em jogo da 18.ª da Liga espanhola, subindo ao 10.º lugar do campeonato.

No estádio El Alcoraz, com temperatura negativa, os andaluzes marcaram aos 78 minutos, pelo argelino Aissa Mandi, e aos 90+3', por Sanabria, sentenciando ainda mais a lanterna-vermelha do Huesca, que está com 12 pontos e a seis já da zona de manutenção.

Quanto ao Betis, que não pode contar com o lesionado William Carvalho, chega aos 23 pontos e fica a sete dos lugares de acesso às competições europeias.