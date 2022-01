Estádio do Betis interditado por dois jogos após agressão a jogador do Sevilha

O juiz de competição da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu esta quarta-feira que o Estádio Benito Villamarín, do Betis, não poderá abrir as portas ao público nos dois próximos jogos da equipa em casa, decisão tomada após o incidente que ocorreu frente ao Sevilha nos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha.

"A impor ao Real Betis Balompié, SAD a sanção de interdição das suas instalações desportivas por um período de duas partidas, prevista no artigo 108.4 do Código Disciplinar, ao considerá-lo autor da infração devido à ausência de medidas de segurança", assinalou o juiz de competição.





O Betis tem agora 10 dias para recorrer da decisão.

Recorde-se que o encontro entre Betis e Sevilha, nos oitavos de final da Taça do Rei, acabou por ser suspenso após Jordán, um dos jogadores da turma orientada por Julen Lopetegui, ter sido atingido por uma barra arremessada pelos adeptos do verdiblancos no decorrer do encontro, que foi retomado no dia seguinte e que terminou com a qualificação do Betis para a próxima fase da prova.