Galatasaray quer William Carvalho

O Galatasaray iniciou conversações com o Betis tendo em vista a contratação de William Carvalho, avança o jornal turco ‘Milliyet’. Pretendido por Jorge Jesus para reforçar o meio-campo do Fenerbahçe, o internacional português, de 30 anos, está na lista de vendas do pelo Betis, que pretende evitar que este saia do clube a custo zero – termina contrato em 2023 – e garantir um encaixe financeiro significativo este verão.