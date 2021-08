Joaquín: «Agora ando a jogar menos que o guarda-redes suplente do Oliver e Benji»

O histórico capitão do Bétis, Joáquin, fez declarações ao Canal Sur Radio, onde analisou o início da época e o seu papel menos preponderante na equipa, naquele que poderá ser o último ano da sua carreira.





Joáquin, que tem já 40 anos, é uma figura icónica do clube. Foi formado nos escalões base do Bétis, jogou pela equipa principal durante sete temporadas, transferiu-se para o Málaga, depois Valência e Fiorentina e regressou ao Bétis onde já joga desde 2015. No total, são 14 épocas com o emblema dos verdiblancos ao peito. O seu tempo de utilização tem sido cada vez menor, porém o avançado encara essa realidade com humor e afirma que poderá estar a chegar o final da sua carreira: "Parece-me que este será o meu último ano. Até porque agora ando a jogar menos que o guarda-redes suplente do Oliver e Benji. Não quero estar por estar e acomodar-me. Sei que o meu papel é o que é, tenho que saber o meu lugar e ver o que posso fazer sobre outro ponto de vista".O colega de William Carvalho fez ainda questão de falar sobre o fim do mercado e a instabilidade que causa nos jogadores: "Para mim não é preocupação nenhuma, felizmente. Na minha última transferência para o Bétis, cinco minutos antes de fechar o mercado estava nervoso. Agora não". Mas não é fácil ter a intranquilidade de saber se vais sair ou se ficas... São momentos complicados e mais ainda quando tens família. Se estás sozinho é mais fácil mudares-te e fazeres as malas, mas quando tens família e queres ter um futuro cómodo são dias complicados. Mas acostumas-te a tudo. Quando se leva tantos anos de futebol sabes que tudo pode mudar da noite para o dia", explicou o avançado.Depois de um arranque menos positivo na liga, conquistando apenas dois pontos de nove possíveis, Joaquín mantém-se esperançoso e confiante para uma época na qual o Bétis vai jogar competições europeias: "Vai ser um ano exigente, que é o que queremos quando estamos neste nível. Poder competir, exigir o máximo de ti e jogar na Europa é importante. Vai ser uma temporada bonita, exigente e emocionante. Jogar na Europa é muito bom para demonstrar o nível que temos e que estamos lá por mérito próprio. Agora temos é de o demonstrar", concluiu Joaquín.