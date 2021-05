Joaquín explica recusa ao Chelsea de Mourinho: «Às três da tarde em Londres é de noite...»

Joaquín Sánchez, médio de 39 anos que renovou por mais uma temporada com o Betis, esteve num programa de televisão em Espanha a apresentar o seu livro, intitulado 'Viver com Arte'. O jogador, conhecido pela boa disposição, contou alguns episódios curiosos da sua carreira, incluindo a recusa de um convite do Chelsea para jogar na equipa então treinada por José Mourinho, em 2004.





"Às três da tarde em Londres é de noite. Estamos acostumados ao solzinho, à cervejinha, ao ambiente... É complicado", contou, sorridente.Depois, mais a sério explicou: "Era um momento da minha vida um pouco difícil para tomar essa decisão, mas eu tinha tudo. Tinha 20 anos e já era o Joaquín do Betis, era importante dentro do clube", explicou, adiantando não se ter arrependido da decisão.