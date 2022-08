Joaquín propôs retirar-se para ajudar Betis a inscrever reforços

Aos 41 anos, o veterano médio Joaquín mostrou uma vez mais por que é dos jogadores mais acarinhados não só entre os adeptos do Betis, mas também no futebol espanhol. Segundo a Canal Sur Radio, o médio terá proposto ao clube andaluz retirar-se no imediato, abdicando de praticamente um ano de contrato, de forma a facilitar as inscrições de Claudio Bravo e Willian José, dois jogadores que o Sevilha ainda não conseguiu inscrever por conta de limitações na massa salarial.O clube agradeceu o gesto, mas terá recusado tal possibilidade, tal como todo o plantel, que não via com bons olhos a retirada do seu capitão dessa forma. O gesto de Joaquín, ainda assim, parece ter tido uma espécie de efeito no grupo, já que todos os jogadores se terão colocado à disposição de baixar os seus vencimentos de forma a facilitar precisamente a inscrição tanto de Bravo como de Willian.