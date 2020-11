Joaquín trabalhou com Koeman no Valencia e garante: «Não o queria nem para roupeiro»

Joaquín Sánchez é um dos jogadores mais carismáticos do futebol espanhol, conhecido pelo seu bom humor, que frequentemente partilha com os seus seguidores nas redes sociais. O avançado do Betis, de 39 anos, já passou por vários clubes e, em declarações programa 'El Larguero', da Cadena SER, contou como foi trabalhar com Ronald Koeman no Valencia.





"Não foi a experiência mais bonita da minha carreira desportiva. Não foi agradável", explicou o antigo internacional espanhol. "Não quero falar porque ainda me dói quando penso no que se passou, foi muito mau."E quando lhe perguntam se contrataria o atual treinador do Barcelona se fosse presidente... "Não contrataria o Koeman nem para roupeiro! Felizmente ele não esteve lá muito tempo e conseguimos salvar o ano. Não o vou cumprimentar, ele também não me vai cumprimentar a mim. Foi mau o que aconteceu."