Jogadores do Betis acusam Lopetegui: «Incentivou Jordán a ficar zonzo e mandar-se para o chão»

Bochornoso e injustificable la acción de alguien que no representa a nuestra afición. Espero que Joan Jordan esté bien, aunque todos hemos escuchado (incluido el 4º arbitro) como su entrenador le incitaba a "marearse y tirarse al suelo" . pic.twitter.com/oT3m0CZAUp — Victor Camarasa (@vicama8) January 15, 2022

O jogo entre Betis e Sevilha, relativo aos oitavos-de-final da Taça do Rei, foi suspenso ainda na primeira parte , e quando se registava um empate a um golo, devido a uma agressão a Jordán, médio da equipa visitante, que caiu após ser atingido com uma barra de ferro vinda das bancadas. Nas redes sociais, vários os jogadores do Betis lamentaram o sucedido mas apontaram o dedo a Julen Lopetegui, treinador do Sevilha."A ação de alguém que não representa os nossos adeptos é embaraçosa e injustificável. Espero que Joan Jordan esteja bem, embora todos nós tenhamos ouvido (incluindo o 4.º árbitro) como o seu treinador o encorajou a 'ficar zonzo e a atirar-se ao chão'", atirou Victor Camarasa, médio do Betis, acusando o técnico dos sevilhanos de encorajar o jogador a ficar no chão para levar à suspensão do jogo.Mais tarde, Camarasa esclareceu a sua posição: "Com este tweet não estou a dizer que Joan fingiu ou simulou alguma coisa, estou apenas a dizer o que ouvi em campo."Pouco depois, também através do Twitter, Juan Miranda confirmou as declarações do companheiro de equipa. "Condeno totalmente o que aconteceu nas bancadas e espero que Jordan esteja bem. Todos ouvimos como o seu treinador o encorajou a se deitar-se ao chão e ficar zonzo. Sabia o que estava a fazer", apontou o defesa do Betis.Já Cristian Tello, que já passou pelo FC Porto, condenou os atos de violência e ainda o comportamento do adversário."Antes de mais, quero expressar o meu total repúdio a qualquer ato de violência. A atitude desse 'indivíduo' não representa os nossos adeptos. Por outro lado, todos os que estiveram em campo foram testemunhas de todos os momentos que o nosso rival estava a procurar: NÃO JOGAR", repudiou o extremo do Betis.Wilian José e Borja Iglesias usaram a ironia para reagir à situação, com o segundo a apontar: "Os golpes na cara são muito dolorosos."O encontro será retomado esta domingo a partir das 16 horas.











Condeno completamente lo que pasó en la grada, y espero que Jordan esté bien. Todos hemos escuchado como su entrenador le incitaba a tirarse y marearse, sabían lo que hacían. pic.twitter.com/nFXczYMqiZ — Juan Miranda (@JMirandaG19) January 15, 2022

En primer lugar quiero expresar mi rechazo total a cualquier acto de violencia, la actitud de este "individuo" no representa a nuestra afición.

Por otro lado, los que estábamos a pie de campo hemos sido testigos en todo momento de lo que ha buscado el rival; NO JUGAR. (1/3) — Cristian Tello (@ctello91) January 15, 2022











Minutos después de la agresión y previo a la suspensión del partido. (3/3) pic.twitter.com/iRsWFfwejv — Cristian Tello (@ctello91) January 15, 2022