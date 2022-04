Milhares procuram cachecol perdido na Taça do Rei após apelo de mãe enlutada

Uma mulher deixou um apelo nas redes sociais em Espanha que está a mobilizar muitos espanhóis. Aurora Lancha foi à final da Taça do Rei ver o seu Betis ganhar o troféu, mas perdeu um cachecol que pertenceu ao seu filho, de 14 anos, falecido há três anos com um cancro."Sei que é uma missão impossível, mas é a última coisa que posso fazer e não perco nada em tentar", escreveu Aurora, numa publicação no Facebook. "Ontem, à saída de Villamarín, entre a euforia e a massa de gente que ali havia, perdi o cachecol do meu filho. Caiu, percorri o caminho todo de novo, mas não o encontrei. É um cachecol muito especial porque tinha-o desde que o Betis desceu à 2.ª divisão e nele estava escrito 'voltaremos'. Não havia um único jogo que não o levasse."E prosseguiu: "Para quem não sabe, é especial porque o meu filho morreu há três anos", explicou. "Hoje, quando cheguei ao trabalho e liguei o computador a primeira coisa que vi foi a foto do meu filho sorridente com o cachecol ao pescoço."Aurora pede na mesma publicação que quem o tenha encontrado "o valorize e o leve aos jogos com o mesmo carinho com que ele o levava".A mensagem desta mãe está a ter grande repercussão, com centenas de comentários. Já foi partilhava mais de 35 mil vezes.