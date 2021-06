Rui Silva é reforço do Betis

Rui Silva foi esta sexta-feira anunciado como novo reforço do Betis no site oficial e nas redes sociais do clube, tal como tinha adiantado Record.





OFICIAL | Rui Silva, nuevo jugador del #RealBetis



¡Bienvenido a Heliópolis! pic.twitter.com/tAIOYcxeXR — Real Betis Balompié (@RealBetis) June 11, 2021

O guarda-redes português, que se estreou na passada quarta-feira num particular da seleção portuguesa frente a Israel (vitória por 4-0), é um dos eleitos de Fernando Santos para disputar o Euro'2020, e assinou contrato com a equipa espanhola até 2026, proveniente do Granada.Rui Silva já tinha feito parte dos escalões sub-19, sub-20 e sub-21 de Portugal.