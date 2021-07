Rui Silva já trabalha no Betis

Rui Silva já começou os trabalhos no Betis. Depois de ter estado ao serviço da Seleção Nacional no Euro’2020, seguido de um período de férias, o guarda-redes, de 27 anos, apresentou-se ontem no emblema andaluz, tendo realizado o primeiro treino sob as ordens do treinador, Manuel Pellegrini.





O guardião português será hoje apresentado enquanto reforço dos verdiblancos. Rui Silva chega ao Betis a custo zero, após ter terminado o contrato com o Granada.