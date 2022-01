Rui Silva ovacionado pelos adeptos do Betis por ir a jogo após morte do pai

El papá de Rui Silva falleció esta semana… Iago Aspas le marcó de penal pero no se olvidó de esto y fue a abrazarlo. Ser humano antes que rival.



Gesto precioso. Ánimo, Rui pic.twitter.com/RFNHoBTqGT — Majo González (@MajolaB) January 2, 2022

O pai de Rui Silva faleceu há três dias, contudo o guarda-redes português decidiu ir a jogo diante do Celta de Vigo e os adeptos do clube andaluz agradeceram a decisão tomada pelo guardião luso, ao aplaudirem-no muito antes do início do jogo.Os aplausos nas bancadas do estádio Benito Villamarín começaram quando Rui Silva saltou para o aquecimento e estenderam-se quando o nome de Rui Silva foi anunciado como um dos titulares do clube orientado por Manuel Pellegrini. Voltou a repetir-se uma grande ovação ao guarda-redes português antes do minuto de silêncio em memória do pai de Rui Silva. Foi neste momento emocionante e de homenagem ao progenitor que Rui Silva não conteve as lágrimas.Também os jogadores do clube andaluz homenagearam o pai do companheiro de equipa ao entraram em campo com camisolas negras onde se podia ler: "Ânimo, Rui". Já Rui Silva vestia uma camisola onde se podia ler: "Descansa em paz, pai".