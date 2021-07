Rui Silva revela que falou com William Carvalho antes de assinar pelo Betis

O guarda-redes português Rui Silva foi esta terça-feira apresentado como novo reforço do Betis, ele que ontem já integrou os trabalhos da equipa orientada por Manuel Pellegrini.





Em declarações prestadas hoje na conferência de imprensa, o ex-Granada mostrou-se "muito feliz e contente" pelo "passo em frente na carreira", afirmando que pediu conselhos a um jogador da Seleção Nacional antes de mudar-se para Sevilha... e não foi a Cristiano Ronaldo."É uma honra enorme representar este clube. Prometo dar o meu melhor. É um passo em frente na minha carreira. Quero também agradecer aos meus representante e à minha família por ajudarem-me a tomar esta decisão na minha carreira. Estou muito feliz e contente", começou por dizer o guardião luso."Não falei com o Ronaldo porque ele também não conhece o Betis e eu estou habituado a jogar no campeonato espanhol e estou muito integrado. [William Carvalho e Jorge Molina] Disseram-me que é um grande clube, que exige muito de ti, mas isso é muito importante para cresceres. Disseram-me ainda que tem uma massa adepta fantástica e que a cidade é muito bonita. ", acrescentou, rematando com a possível 'luta' com Claudio Bravo pela titularidade na baliza: "Tem um trajeto importante no futebol mundial. A competição estimula. Temos de aprender com os melhores."